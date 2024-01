7 jeux Xbox 360 :- Kameo: Elements of Power (Rare / Microsoft)- Perfect Dark Zero (Rare / Microsoft)- Lost Odyssey (Mistwalker / Microsoft)- Project Sylpheed (Square Enix)- Final Fantasy XIII-2 (Square Enix)- Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Square Enix)- Asura's Wrath (Capcom)Comme je l'ai dit dans mon dernier article, 2024 je vais essayer de rattraper mon retard sur des jeux GameCube/Wii/WiiU/Xbox/PS4 que je n'ai pas pris à l'époque (pour X raisons dont l'argent, le fait que j'étais au lycée/université, etc), et même s'il y a dans le lots des jeux que je ne finirais pas immédiatement (comme FF13, j'aimerais me caler une semaine "marathon" pour ça), ce sont des jeux que je voulais avoir depuis longtemps, avant que ça ne disparaisse avec la rareté. Le mois dernier, j'avais déjà pris 1080°: Avalanche sur GCN et Pokémon Battle Revolution sur Wii.Juste concernant Lost Odyssey, il manque le manuel, par contre Game Cash m'a envoyé la version allemande de FF13-2 haha. Pour certains jeux je vais devoir ressortir ma X360 du carton.Ce mois de janvier je vais voir pour d'autres jeux retro, mais en "current gen" j'ai Another Code Recollection sur Switch et Cyberpunk 2077 - Phantom Liberty (sur Xbox Series X) en priorité.