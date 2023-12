Divers

Hop ! Une question ! J'ai formaté une partition "SHARE" d'une ma carte SD en exFAT (C'est pour Batocera sur un Raspberry Pi), je la vois avec le logiciel MiniTool Partition Wizard, mais sous l'explorateur et même sous le gestionnaire de disques de Windows le type de formatage n'apparait pas. Et je peux pas attribuer de lettre, j'ai juste la 1er partition avec Fat 32 qui apparait.Mais avec le logiciel MiniTool Partition Wizard, j'ai réussi à la voir et à attribuer une lettre, le volume apparait bien sous Windows dans l'explorateur, mais quand je redémarre ça le reperd...Pourquoi mon Windows 11, ne reconnait pas cette partition exFat par défaut ? Merci d'avance !