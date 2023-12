On est d'accord que lire des sous titres dans un jeu basé essentiellement sur la conduite c'est chiant !Certains diront que ça renforce l'immersion, La VO c'est toujours mieux. Je suis d'accord... mais l'immersion en prend un sacré coup quand on doit conduire une voiture en pleine action tout en lisant du texte. D'autres jeux arrivent à faire de la VF de haute qualité pourquoi pas Rockstar ? On peut pas dire que c'est le budget qui manque.J'espère qui nous laisseront le choix.

Who likes this ?

posted the 12/17/2023 at 11:12 AM by ostream