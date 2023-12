Jeu horrifique totalement passé inaperçu,vous plonge dans manoir lugubre avec une unité d'élite qui doit trouver un moyen de s'échapper pour survivre (coucou les S.T.A.R.S ).Le style de jeu est particulier, on a carrément l'impression de rejouer un bon vieux jeu d'aventure sur PC d'époque avec une vue au-dessus et des phases de shoot en FPS a l'ancienne durant les combats. Le gameplay est même totalement similaire aLe concept même du jeu est assez rigolo, en effet, vous avez 6 personnages et donc 6 vies pour finir cette aventure de 5H ( 6H avec les quêtes secondaires).Eh oui, le jeu pratique la terrible loi du, le personnage crève pour de bon et laisse sa place a un autre survivant de l'équipe, et bonjour les zombies, les boss et les terribles pièges dans le manoir qui est presque un simulacre du manoir Spencer deChaque membre de l’escouade a son rôle à jouer et ses propres atouts (medic, spécialiste des armes, résistance, vitesse etc) , les morts et les sacrifices servent toujours à quelque chose, comme la résolution d'énigmes ou prévenir d'un piège mortel au prochain survivant.Les 6 vies partent très vite au début mais le principe est terriblement prenant. On a un stress monstre quand on va loin dans l'aventure et qu'on remarque qu'il nous reste plus que 2 survivants. Le danger est partout. Un jeu Old School vraiment rigolo à découvrir uniquement sur Steam et sans Vost-FR hélas, mais le scénario est très compréhensible, les énigmes également et pas besoin de sous-titre pour comprendre l'excellent twist de fin.J'ai fait une vidéo du jeu complet pour les curieux et les curieuses avec la véritable fin sans commentaire. La vidéo dure 3H mais c'est en plusieurs chapitres, attention au SPOIL car forcément j'effectue la vraie fin dans la vidéo et donc, je dévoile la solution des pièges et des énigmes.de la vidéo est parfait pour se faire une idée du jeu (le jeu s'ouvre sur un très long tuto au début).Bon visionnage.