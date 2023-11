Image générée par l'IA

Déjà pour commencer,Ça serait entre :- Zelda 1 / Zelda 2 (Adventure of Link)- A Link to the Past- Orcarina of Time / Twilight Princess- Skyward Sword- Breath of the Wild / Tears of the Kingdom(les jeux type cartoon avec The Wind Waker, Four Sword et Minish Cap, peut probable vu la nature du film, ce serait le grand écart).Ou bien, tout comme Hyrule Warriors premier du nom le film pourrait être 100% original vis-à-vis des jeux avec des personnages/univers propres au film, reprenant juste les éléments clés dont les différents peuples d'Hyrule et la Triforce.. Verra-t-on un ou plusieurs phases en donjons ? Verra-t-on les personnages réagir aux énigmes ? Et ça ne risque pas d'être juste chiant à regarder ou "déjà-vu" ou simplement trop prévisible ? Le cachet du film pourrait, j'ai entendu certains ailleurs sur Internet, s'inspirer par exemple en fait des productions types Games of Thrones ou Seigneur des Anneaux en ce concentrant sur les personnages et leur interactions pour raconter quelque chose, sans à devoir faire ici de références à des éléments de gameplay.Une deuxième question qui pourrait être aussi sujet à débat, c'est. Vous voyez-ce que je dire ? On a vu avec le film d'animation Super Mario Bros qu'ils n'ont pas hésiter à donner une place importante à Peach et reléguer le rôle de la dame en détresse à Luigi. En sera-t-il la même chose concernant Zelda ? Difficile de demander à la fois d'être classique tout en innovant ou en proposant la chose différemment tout en accordant une place importante à ce personnage sans la réduire à "une finalité". Le truc c'est que je vois venir gros comme un camion le scénario-type du "Ganon veut dominer Hyrule et tout le monde se joint à Link ET Zelda" avec une Zelda qui mène la résistance quitte à voler la vedette au héros.Comme je l'avais commenté plusieurs fois, si film il devait y avoir j'aurais aimé voir une adaptation de Skyward Sword qui introduit simplement mais logiquement à ce qui ne connaissent pas encore l'IP la "Légende de Zelda" tout simplement, les rôles de Link (le héros élu) et Zelda (la déesse) dans ce monde.Sinon, que Link parle ici n'est pas problème (et ne devrait pas influencer les futurs jeux),... Tant qu'ils ne reprennent pas la même personnalité que ci-dessous ça me va