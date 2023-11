Jeux Vidéo

Crunchyroll, le célèbre service de streaming d'anime, vient d'annoncer son incursion dans le domaine des services par abonnement de jeux vidéo avec le lancement du Crunchyroll Game Vault. Cette nouvelle plateforme de jeux s'ajoute aux avantages de l'abonnement Mega Fan, offrant aux abonnés une expérience de divertissement étendue à un coût mensuel de 6,49 € ou 64,99 € par an chez nous, mais aussi aux membres Ultimate Fan (non dispo en France).Le Crunchyroll Game Vault se présente comme une bibliothèque en constante expansion de jeux mobiles, accessible sans publicités ni achats intégrés. Actuellement disponible sur Android, la plateforme sera bientôt accessible sur iOS dans plus de 200 pays. Les premiers jeux inclus dans le service sont River City Girls, Wolfstride, Inbento, Captain Velvet: The Jump+ Dimensions, et Behind the Frame, offrant aux utilisateurs une sélection diversifiée de jeux indépendants, tous imprégnés de l'esthétique anime.Il est essentiel de noter que Crunchyroll, détenu et exploité par Sony via une joint-venture entre Sony Pictures et Aniplex de Sony Music Entertainment Japan, n'en est pas à ses débuts dans l'industrie du jeu vidéo. La société édite déjà des jeux sur les plateformes Android et iOS. Cependant, l'introduction du Crunchyroll Game Vault marque une étape significative, offrant des jeux directement aux abonnés, emboîtant le pas à d'autres services de streaming tels que Netflix.La question qui se pose naturellement est de savoir si cette incursion de Crunchyroll dans le secteur des jeux vidéo pourrait créer une concurrence interne au sein du groupe Sony. Alors que le PlayStation + offre déjà une gamme de jeux aux abonnés, la diversification des services au sein de la même entité peut susciter des interrogations. Bien que les publics cibles ne soient pas identiques, la possibilité de synergies entre les diverses branches du groupe Sony soulève des réflexions sur l'éventuelle concurrence avec le service PlayStation + à long terme.L'introduction récente du service "Sony Pictures Core" sur PlayStation suggère une volonté de rapprochement entre les diverses branches de l'entreprise. Cette convergence pourrait potentiellement créer des liens entre Crunchyroll et d'autres services Sony, y compris le bien établi PlayStation +. Alors que les abonnés de Crunchyroll profitent désormais d'une offre de jeux, l'exploration de collaborations plus étroites avec Sony Interactive Entertainment pourrait déboucher sur des avantages supplémentaires.Il est à noter que Crunchyroll a indiqué dans un communiqué de presse que certaines fonctionnalités seront déployées progressivement pour assurer la stabilité du service. Ainsi, tous les abonnés des niveaux concernés n'auront pas un accès simultané à toutes les mises à jour de Crunchyroll Game Vault. Si vous ne pouvez pas encore accéder au Game Vault malgré votre abonnement, un peu de patience pourrait s'avérer nécessaire.Alors que Netflix a également tenté d'explorer le marché du jeu, le succès de ces initiatives reste à évaluer. Avec moins de 1% des abonnés de Netflix jouant quotidiennement à leurs jeux, l'avenir du Crunchyroll Game Vault suscite un intérêt particulier pour voir dans quelle mesure cette incursion de Crunchyroll dans ce secteur sera couronnée de succès.