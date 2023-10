Musique

Brassens par Brassens



Diffusé le 27/10/2023 à 21h10 - Disponible jusqu'au 03/11/2023



Pour comprendre la poésie de Brassens, il faut aller voir au-delà des lumières du music-hall, et embrasser tout le parcours de ce «La Fontaine du XXe siècle» : les blessures de l'adolescence, les galères de jeunesse, jusqu'à la célébrité qui le transforme en figure publique, mais n'entame en rien son indépendance d'esprit. En plongeant dans les archives de l'artiste, ses films de famille ou ses carnets récemment retrouvés, et en faisant la part belle à ses chansons et aux entretiens accordés à des journalistes amis, ce documentaire dresse un portrait au plus près d'un «Brassens par Brassens», raconté par Sandrine Kiberlain. A la découverte de l'homme derrière l'icône.



Réalisé par : Philippe Kohly

Maison de production : France Télévisions / Hauteville Productions

Hier soir, par le plus grand hasard (vu que je regarde rarement la TV "traditionnellement"), je suis tombé sur le documentaire "Brassens par Brassens", si vous aussi vous êtes fan et que par malheur ce programme a échappé à votre radar, ne cédez pas au désespoir, car il est disponible en replay pendant une semaine !Ce documentaire, réalisé par Philippe Kohly, se distingue par sa capacité à laisser la parole à Georges Brassens lui-même, sans filtre ni compromis, le tout guidé par la narration de l'actrice Sandrine Kiberlain. Il s'aventure dans la biographie du poète anarchiste, disparu il y a quarante-deux ans presque jour pour jour (le 29 octobre 1981). À travers des archives soigneusement sélectionnées, le documentaire dévoile les facettes les plus méconnues de la vie de ce grand homme qui a marqué la chanson française.Comme beaucoup de personnes dans le monde, j'adore Brassens que ça soit pour le rythme de ses mélodies qui peuvent paraitre simples pour certains, mais tellement efficace, pour ses textes si poétiques et si puissants, mais aussi pour son engament humaniste.Le documentaire est aussi dispo sur smart tv, apple tv, fire stick, etc... avec l'appli France Télévisions, et sur les replay de France 3 sur MyCanal, Molotov et les box des différents FAI