uniquement au Japon pour le 30 novembre 2023.

Le jeu qui déchaine les passions dans le microcosme de niche de la plateforme 3D japonaise indé est de retour pour un 3ème trailerCette fois ci se sont les stages qui sont mis avant. 47 au total, un pour chaque préfecture du Japon, mettant en avant les spécialités, évènements ou personnages caractéristiques des régions concernées.Pour rappel le jeu est un plateformer- beat them all 3D, c'est le second jeu développé en indépendant (après Monkeys Barrel) par GoodFeel, connu pour ses collaborations avec Nintendo sur Wario, Kirby et Yoshi. Le Studio a été fondé par l'équipe en charge de la licence Goemon chez Konami.Le jeu est pour le moment prévu