L'artbook d'Elden Ring est magnifique, les finitions sont sublime, les pages sont de très bonne qualité et ilustre tout l'univers du jeu. Les 2 volumes sont à ranger dans son fourreau bien solide. Je regrette cependant quelques illustrations sur double page mais ce n'est qu'un petit détails.Entre les 2 tomes du savoir et ce double artbook c'est mon petit collector personnalisé.

posted the 10/19/2023 at 01:31 PM by yanssou