- Après une saison 1 et 2 sympathique, une saison 3 catastrophique porté uniquement par le personnage de Isaac, et une quatrième explosif, Castlevania Nocturne ne parvient pas à arriver au niveau de ces prédécesseurs meme à ces débuts. Le personnage de Richter Belmont est un ado vaniteux sans charisme qui n'a presque aucune connaissance notamment face aux créatures de la nuit.- La globalité des personnages sont peu intéressant et à peine développé (sauf pour Annie qui a droit à son propre flashback)- Le syndrome du rythme by Netflix reste toujours aussi soûlant avec ces 8 épisodes de trop, la saison vraiment démarre vers l'épisode 6.L'histoire est trop prévisible avec beaucoup de choses vu et revu des autres saisons ( église, prêtre , portail), des méchants qui sont juste méchants avec zéro développement. Un cadre et une époque intéressante mais qui n'est en aucun cas exploité.- Castlevania Nocturne rejoindra la saison 3 dansl'abîme de l'oubli.