Perso j'avais hurlé quand j'avais vu le premier trailer (au plagiat) et la démo m'avait laissé de marbre.Je compté même pas l'acheter deux jours avant sa sortie en vrai.Bon jai pas pu m'y consacré à fond car entre lui the crew et cyberpunk 2.0 pas évident.J'ai une 20aine d'heures a peine mais je vais quand même essayer de donner un petit avis car je vois personne en parler .Balayons tout de suite oui c'est une copie de fs que ce soit dans le gameplay les animations certaines zones ,certaines scènes,placements des mobs ect ça va parfois loin (on jugerais par moments avoir deja parcouru certains niveaux (le niveau de la forêt pas exemple avec le raccourci qui est placé exactement pareil lol)Tout est la,le hub les chiens avec la charette qui bouge de Démons souls PS3.Ya même un petit clin d'oeil a Solaire...bref.Franchement au début j'ai eu du mal.vraiment. surtout que les premiers niveaux j'accroché pas du tout a l'univers ultra industriel très froid...MAIS plus on avance (et la c'est pas une blague) plus l'univers devient intéressant.Les niveaux aussi avec parfois de magnifiques plans et décors .On arrive du coup assez vite sur un univers qui me parle plus .Malgré ce sentiment permanent de déjà vu Lies Of P on se prends clairement très vite dans le jeu et il a quand memes ses spécificités de gameplay qui au final s'avère bien complet au fur et à mesure entre les différentes armes les différentes prothèses a la Sekiro , l'appareil de gepeto pour augmenter ses stats ect.Le level design est pas dégueu sur certains niveaux on joue clairement sur les raccourcis "a la ds1" et même si ça n'a pas autant la maestria de celui ci ça marche vraiment bien dans l'ensemble.Et le jeu a un challenge les boss font pas de cadeau plus j'avance la je dirais je suis a la.moitie du jeu plus ça blague pasPas de online ici donc on se débrouille en solo le sentiment d'accomplissement est bien la ça fait plaisir (on pourra invoquer une ia sur les boss tout de même moyennant un objet)En tout cas gros kiff ça monte vraiment bien en puissance autant sur le gameplay que sur l'ambiance les décors ou les boss et ça ça me plaît.On regrettera quand même une ergonomie au niveaux des objets pas ouf en combat car le jeu t'incite clairement a utiliser pas mal de différentes items(buff son arme, objets de soin,objets a lancer,réparer sa lame)La caméra lors de boss ou on se retrouve bloquer dans les coins le classiqueLa parade parfaite je la maîtrise pas encore c'est pas très clair le timing difficile de les enchaîner comme le mikiri de Sekiro...Et aussi et j'ai peur pour la suite au niveau des boss d'une difficulté mal dosée a base de sacs a pv qui tape dur et avec plusieurs phases a voir.En tout cas gros GG car certes il n'invente rien mais c'est un excellent souls like l'ambiance est top le jeu propose un vrai challenge le jeu est beau voir splendide des fois ça tourne niquel (je joue avec le compromis performance mais avec la qualité d'activé je sais plus comment c'est note dans le jeu mais ça fait le taf) et il y a clairement du contenu.Clairement un kiffSi yen a qui ont déjà fini n'hésitez pas à décrire les points positifs négatifs sans spoils bien sûr....