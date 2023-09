Mais quelle merveille de gameplay sinon, après les 30H de farm de la campagne on passe on mode survie totale dans le fameux mode impossible(une patience que la majorité des joueurs n'auront pas malheureusement...).Pas le temps de réfléchir dans ce mode, le temps de réaction doit être immédiat, réanimer son partenaire ou continuer l'objectif? les soins ou continuer son combo?Ça fonce à 100 à l'heure, il y a des explosions de partout avec une centaine d'ennemies à l'écran, des boss qui se baladent etc.Même si ce n'est pas le mème genre, j'ai rarement vu un tel bordel à l'écran depuis(toujours lisible pour les deux en tout cas, l'aspect métallique des décors et des exosquelettes me fait dire un peu ce rapprochement au passage).Je vous laisse avec une très courte vidéo de la terrible mission de la station spatiale, les dino vous pousse dans le vide pour vous one shot, des boss foutent une merde monstrueuse un peu partout et les vagues sont infinies si l'équipe ne ferment pas des vortex. Bref, admirez le bordel (et bravo aux 4 randoms avec moi).