Perso elles sont "" de mon côté.Après avoir ADORE le 1er en ayant bien conscience de tout les défauts du titre.C'est le jeuque j'attends le plus.Maintenant que Starfield est sorti, Avowed et Hellblade 2 devraient être les 2 prochaines grosses cartouches d'Xbox ( https://gamingbolt.com/senuas-saga-hellblade-2-avowed-are-closest-after-starfield-fable-is-still-miles-away-rumor Bref, juste hâte !En espérant une sortie d'Hellblade 2 au 2ème trimestre 2024(oui j'ai de l'espoir lol)

posted the 09/20/2023 at 04:03 PM by bebetot976