"les services Xbox prendront fin le 01/01/2027 nous remercions nos fan de nous avoir suivi dans l'aventure xbox"nn jdeconnememo interne"L'équipe,Aujourd'hui, plusieurs documents soumis dans le cadre de la procédure judiciaire relative à notre projet d'acquisition d'Activision Blizzard ont été divulgués involontairement. Je sais que c'est décevant, même si beaucoup de ces documents datent de plus d'un an et que nos projets ont évolué.Je sais aussi que nous prenons tous très au sérieux la confidentialité de nos projets et des informations de nos partenaires. Il est évident que cette fuite ne nous permet pas de répondre à cette attente. Nous tirerons les leçons de ce qui s'est passé et nous nous améliorerons à l'avenir. Nous mettons tous beaucoup de passion et d'énergie dans notre travail, et ce n'est pas de cette manière que nous voulons que ce travail soit partagé avec la communauté. Cela dit, il y a beaucoup plus à attendre, et lorsque nous serons prêts, nous partagerons les véritables projets avec nos joueurs.Pour conclure, j'apprécie tout le travail que vous consacrez à l'équipe Xbox pour surprendre et ravir nos joueurs. Dans les jours et les semaines à venir, restons concentrés sur ce que nous pouvons contrôler : poursuivre l'incroyable succès de Starfield, le lancement prochain de l'incroyable et accessible Forza Motorsport, et continuer à créer des jeux, des services et des appareils dont des millions de joueurs peuvent profiter.Phil"