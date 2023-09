Voilà, comme certains le savent, j'aime m'amuser un peu avec les IA de création d'image.Et aimant les Shining (modernes comme anciens), je me suis demandé ce qu'aurait donné les Chara design des persos créé par Tony Taka si ils avaient été pour des Shining retro.J'ai donc entrainé une IA avec des artworks de Yoshitaka Tamaki fait pour Shining Force et Shining in the Darkness et je j'ai après soumis à cette IA certains artworks de Tony Taka fait pour la licence.Et si le résultat n'est pas du pur Shining retro, ni du pur Tamaki, on se retrouve bien souvent avec des Artworks qui sentent bon les RPG et les anime d'heroic fantasy japonaise des années 90.Je vous en partage certains:Xion et Elwing de Shining Tearsencore une illustration de Shining TearsRyuna et Xion, toujours de Shining Tears2 essai de Blanc Neige dans son design Shining Tears (qui pour le coup ressemble totalement à un perso que Tamaki aurait put faire)des essai de Blanc Neige dans son design Shining Wind(cette dernière a un petit Feeling Ifurita de El Hazard, je trouve)Pour rappel, les illust de base: