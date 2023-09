L’aventure au cœur du jeu



"N’y allons pas par quatre chemins, Starfield est un réel coup de cœur. Nous avons été impressionnés par la richesse des quêtes proposées, mais surtout par leur qualité d’écriture. Bethesda livre ici une expérience maîtrisée qui nous guide intelligemment par ses multiples narrations pour découvrir et explorer ce monde qu’il a créé pour nous. Il est toujours possible de trouver une façon de s’occuper, même après 100h de jeu, et de ressentir les mêmes sensations qu’au début. Le voyage attendu est au rendez-vous et l’aventure spatiale n’a presque aucune “limite”. Explorer par nous-mêmes n’est malheureusement pas aussi excitant que nous l’aurions souhaité. Selon nous, les promesses de liberté sont à moitié tenues : oui, nous voyageons et parcourons toute la galaxie, oui, nous vivons de très riches aventures, mais l’exploration spatiale et planétaire arrivent à peine à la cheville de jeux comme No Man’s Sky ou Elite Dangerous. Tout dépend de ce que l’on attend de ce point précis, qui est bien présent, mais qui manque de profondeur et de possibilités. Starfield embarque tout le savoir-faire du studio pour un jeu très ambitieux qui livre une excellente expérience, expérience qu’il faudra accepter telle qu’elle est."