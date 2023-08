Cette vidéo montre plutôt bien à quoi il faut s'attendre pour l'exploration spatiale dans Starfield.En soit vous ne pourrez jamais vous approcher des planètes, lunes ou du soleil même si vous laissez votre vaisseau avancé pendant plusieurs heures rien ne se passera vous resterez bloqué au même endroit comme si vous regardez une skybox.Ce que vous pourrez trouver autour des orbites des planètes ce sont des débris, des vaisseaux ou des stations où vous pourrez vos docker et c'est à peu près tout ce qu'il y a faire dans l'espace.Quand vous choisissez un point pour atterrir sur une planète, vous pouvez parcourir une certaine distance qui semble quand-même assez grande mais à un moment donné vous serez forcément bloqué par des murs invisibles qui vous empêcheront de continuer votre chemin.En soit oui terme d'exploration spatiale on n'est pas sur quelque chose comme Elite Dangerous ou Star Citizen mais ce n'est pas très surprenant mais en soit l'expérience spatiale dans Starfield ressemble plus à choisir sa destination viens un menu, avoir des temps de chargements plutôt que de vraiment effectuer le voyage comme les jeux cités plus haut