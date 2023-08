En France, lors de la Révolution française de 1792, Richter Belmont, descendant de Sypha Belnades et Trevor Belmont, lutte aux côtés de Maria Renard face à de nouvelles menaces de la nuit plus redoutables que jamais.

Ragna un jeune homme relativement faible, fait équipe avec Léonica, chasseuse hors normes, qui a déjà éliminé bien plus de Dragons que quiconque. Seulement, suite à un évènement tragique, Ragna se retrouve seul, animé par une soif de vengeance insatiable.

Prêt à tout pour affronter et écraser ses ennemis, il décide de faire équipe avec Crimson, un être obscure qui partage les mêmes motivations que lui : éliminer pour de bon les monarques dragons

En quête de la vérité à propos de l’origine de la pétrification qui a mis fin au monde moderne il y a plusieurs milliers d’années, Senku et ses camarades du Royaume de la Science, rejoints par Ryusui Nanami, célèbre navigateur en son temps, ont fabriqué Perseus : un navire destiné à prendre la mer ! Mais dès l’arrivée à leur première destination, « l’île au trésor », le groupe a été pris d’assaut par d’autres survivants capables de maîtriser le Rayon Pétrifiant !

Suite à un premier contact concluant avec Donovan Desmond, le chef du parti « Nation Unifiée » que Twilight doit surveiller dans le cadre de sa mission semblait bien parti, jusqu’à ce que la réelle activité de Yor ne vienne pimenter le cours des évènements…

Après son arrivée à Nankatsu, le jeune Tsubasa Ozora a découvert que le football cache de talentueux joueurs un peu partout au Japon, et qu’il est loin d’être aussi fort que ce qu’il imaginait. Mais après de multiples entraînements et matchs décisifs contre des adversaires redoutables, voici que le jeune homme est à présent qualifié pour le tournoi international de Paris !

Tout juste âgée de 17 ans, Mao Mao mène une vie bien compliqué

Formée depuis sa plus tendre enfance au métier d’apothicaire par un ancien du quartier des plaisirs, elle est enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Complétement entouré de hauts murs infranchissables, son nouvel environnement semble totalement coupé du monde extérieur.



Pour survivre dans cette sorte de prison luxueuse, à l’intérieur de laquelle règnent en maîtres complots et coups bas, la jeune femme fait de son mieux pour cacher ses talents et se fondre dans la masse. Toutefois, lorsque les princes nouveau-nés meurent de façon suspecte les uns après les autres, son attirance envers le poison reprend le dessus sur elle !



Armée de ses simples connaissances, elle observe, enquête, et trouve une solution qui lui vaut d’être repérée par Jinshi : un haut fonctionnaire de la cour qui décide de la promouvoir en tant que goûteuse personnelle de l’une des favorites de l’empereur. En plein cœur d’un véritable nid de serpents, le moindre faux pas peut à présent lui être fatal...

Fuko Izumo est une jeune femme atteinte d’une terrible malédiction qui vient faire s’abattre une catastrophe sur tous ceux qui entrent en contact avec sa peau. Plus la partie de son corps touchée est large, et plus la catastrophe est importante.

Comprenant qu’elle ne pourra jamais vivre une belle idylle comme elle a l’habitude d’en voir dans ses mangas favoris, elle décide de se donner la mort, mais est interrompue par Andy, un zombie immortel qui cherche une solution pour mettre fin à ses jours. L’objectif d’Andy est simple : se servir de la malédiction de Fuko pour subir une catastrophe suffisamment puissante pour l’éliminer !

Dans un monde futuriste, les robots sont considérés comme égaux aux hommes, notamment en raison de leur impact lors de la 39e guerre d’Asie. En effet, au cours de l’affrontement, huit d’entre eux ont réalisé des faits d’armes qui leur ont valu de devenir de véritables célébrités, adorées par toute la population.

