La nouvelle héroïne de type support se nomme Illari, dont le nom et apparence avaient été leaké il y a quelques jours.La saison 6 arrive le 10 aout prochain avec les nouveaux modes Point Chaud et Maitrise Héroïque ainsi que les nouvelles maps Suravasa et New Junk City (pour le mode Point Chaud). Il y aura aussi plusieurs in-game events dont l'anniversaire d'Overwatch. Sans oublier les 3 missions payantes "Invasion"