Voici les premières conséquences de la grève des scénaristes et des acteurs , Sony Picture annonce que Spider - Man Beyond the spider - verse initialement prévu le 24 mars est repoussée a une date indéterminéé faute de doublage ne pouvant être effectué dans l'immédiat .Kraven le chasseur s'envole le 30 aout 2024 , une sortie prévu de base le 6 octobre 2023. Venom 3 lui vise la date du 12 juillet 2024.