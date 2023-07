C'est le nouveau MOD de l'été dans la sphère Resident Evil, et on peut dire que celui-ci est assez original.En effet, on va revivre toute l'aventure de Resident Evil 3 PS1 mais du point de vue de Nemesis, son antagoniste culte.C'est juste vachement rigolo et terriblement bien fait.En tant que Nemesis, votre but sera de poursuivre Jill, du début à la fin, et malheureusement (pour eux) les différentes créatures de type-T vont attaqueront par moments durant votre chasse.Jill et d'autres survivants feront office de Boss parfois, la belle deviendra même de plus en plus dangereuse grâce à son arsenal qui gagnera en puissance ( pistolet, fusil à pompe, magnum, spray etc).Marvin, Brad, Dario et d'autres survivants sont aussi présents dans le Mod en tant que cible secondaire a trouvé dans Raccoon.Et si Nemesis incarne la puissance incarnée, attention aux terribles Hunter qui peuvent tout comme Jill, One Shot le colosse.Bref, c'est juste fun et méga drôle, bravo a son créateur Komizo_Lab.Comme d'habitude je vous laisse avec mon gameplay maison, et plutôt que de mettre le mod en entier, j'ai mis les meilleurs passages pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps, la vidéo devient plus agréable à visionner également.Bon visionnage.