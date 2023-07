On voit bientôt le bout du « Booster Course Pass » de Mario Kart 8 Deluxe, mais cela ne veut pas dire que Nintendo ne réserve pas encore quelques surprises !Si les circuits proposés dans cette nouvelle vague avaient grandement été prédits – à une exception près – avec les différents leaks concernant le pass et Tour (dont les développements sont désormais menés conjointement),, un boss de Mario Sunshine dont l’unique apparition dans un Mario Kart remonte à Double Dash!!, devait nécessairement être présente pour accompagner son propre circuit (Ruines Plante Piranha)… lequel arrivera plus tard.est l’invité surprise : ennemi commun des Mario depuis sa première apparition dans Super Mario World, et présent dans Mario Kart 7, le personnage n’était pas le plus réclamé.Reste: le magikoopa allié de Bowser – notamment dans la série Yoshi’s Island et le récent film Super Mario Bros – n’est officiellement apparu que dans Tour, mais bien avant, il avait manqué le casting de Mario Kart 64, Donkey Kong lui ayant été préféré., le ratio entre « nouveaux » circuits (incluant ceux de Tour) et anciens est de nouveau à 50-50. Les circuits de Los Angeles et Vancouver commençaient à dater dans Tour et sont enfin présents. A l’inverse, Athènes n’a été présenté que très récemment.Si la réalisation d’ensemble de cette vague 5 est de bonne tenue – les circuits Tour étant toujours un peu en retrait lorsqu’on les examine en détails,, tant sur le plan graphique que le design de la course (et l’inventivité visuelle, aussi). J’avais déjà eu cette impression avec la merveilleuse Île de Yoshi de la vague 4, et pour moi c’est une évidence : l’équipe A est bien à la baguette pour ces quelques nouveaux circuits !Je passe maintenant à l’analyse course par course :Sorti il y a peine quelques mois sur Mario Kart Tour, le circuit d’Athènes tourne autour du Parthénon et des ruines de la capitale grecque, avec juste un petit passage dans les rues pittoresques de la ville. Un peu de fraîcheur dans les circuits « urbains » !Une nouvelle fois, la course compose avec les variantes proposées dans Tour. Et c’est un peu le cirque pour s’y retrouver, le circuit pouvant être assez confus, avec le slalom entre les ruines. Quand une course multiplie également les flèches pour indiquer la suite du tracé, c’est que celui-ci ne se fait pas assez évident. Il faudra donc un peu d’entraînement pour s’y sentir à l’aise.Globalement sympa, mais un peu mitigé quand même, d’autant que la réalisation graphique assez chouette des ruines cohabite directement avec d’autres éléments franchement cheap (le toit des maisons, notamment).Ce circuit très apprécié issu de la coupe Fleur de Double Dash était déjà revenu dans la coupe Feuille de Mario Kart 7, et avait également connu un nouveau lifting dans Tour. Sans grande surprise, on retrouve cette course dans le DLC, dans une version très similaire à l’opus 3DS, mais avec une réalisation graphique tout de même très sympathique, et plus vivante aussi. Que les fans se rassurent : le bateau tangue toujours et le passage dans la salle de resto, toujours une crise de nerfs !Si vous connaissez cette course, vous n’aurez donc aucune surprise (ou si peu), mais après tout, quand ça marche très bien, pourquoi changer ?La surprise de cette vague 5 ! Personne ne l’avait trop vue venir, même si la course a tout récemment été refaite pour Tour. Initialement apparue dans la coupe Spéciale de Mario Kart Wii, il s’agit d’une course à trafic, avec de nombreux véhicules dans les 2 sens.Par rapport à la version originale, la circulation m’a paru un peu moins dense, mais en échange, les redoutables voitures bob-ombs sont plus fréquentes. Pas de grand changement à part ça dans le déroulé du tracé, si ce n’est une réalisation graphique parmi les meilleures du DLC.Le final de cette coupe est une toute nouvelle course qui nous emmène dans une salle de bains, de l’évier à la cuvette des WC, non sans faire une plongée dans la baignoire et en passant par un tuyau de canalisation ! Un esprit très « Micromachines » (pour les nostalgiques), autant qu’un clin d’œil à Mario Kart Live (le jeu en réalité augmentée) pour l’aspect bricolé du parcours.On attend toujours beaucoup des nouveaux circuits, et celui-là ne déçoit absolument pas ! Le tracé d’abord, ingénieux, varié, avec de nombreux passages alternatifs et sans doute des raccourcis intéressants à exploiter. Le niveau de détails dans cette salle de bains est également vraiment impressionnant : le canard Mario dans la baignoire, le jet d’eau qui sort des WC, la bague coincée dans les canalisations, le papier peint avec des motifs de nuages 8-bits de SMB1… La liste est très longue, et tous ces détails rendent la course aussi vivante qu’amusante.Plus que propre, c’est nickel !L’étape à Los Angeles commence à devenir elle-même rétro, étant apparue en 2020 dans Tour. A l’image de Sydney, cette course a toutefois connu des variantes très distinctes les unes des autres, sorties de manières très espacées sur smartphone.Voilà donc un tracé bien classique, pas franchement marquant mais pas déplaisant pour autant. Les tours sont très différents les uns des autres afin de reprendre toutes les variantes de Tour ; LA est même quasiment une course à sections. Seulement, Singapour est aussi passé juste avant, et pour ce qui est de la folie du tracé, on n’y est pas vraiment avec LA, qui rappelle davantage le circuit de New York un peu fade.Final de la Coupe Éclair de Super Circuit, cette course avait été refaite fin 2020 pour Tour. Sa présence dans cette vague 5 est tout sauf une surprise, puisque tous les leaks l’avaient confirmée.Sur le tracé en lui-même, il est très classique, et à ce stade du DLC, après quelques remakes GBA convaincants (Lac Boo, Pays Neigeux, Riverside Parc), ce Pays Crépuscule est un retour en arrière – ce qu’il est d’ailleurs, ayant été conçu pour Tour bien avant.Graphiquement, fort heureusement ce n’est pas le cas… sauf que le soleil ne se couche plus une fois arrivé au dernier tour ! Ce détail qui caractérisait le circuit original – pourtant reproduit dans la version Tour – est ici absent ; oui, c’est un détail et je pourrais avoir l’air de chipoter, mais un détail qui s’ajoute à une course déjà qualitativement en deçà. La déception de cette vague 5.Après Supermarché Coco, Gorge Champignon et Bois Vermeil, encore un circuit très populaire de Mario Kart Wii (issu de la coupe Étoile) qui avait déjà été repris dans Mario Kart 7 (coupe Éclair) et qui enchaîne avec Mario Kart 8 ! Là aussi, sa présence ne faisait quasiment aucun doute.Hormis sa nouvelle réalisation, on retrouve grandement la version issue de Mario Kart 7, à ceci près que le tube aquatique est désormais en anti-gravité et comporte des rampes en U.Autre détail : la piste m’a semblé cette fois plus resserrée que dans la version originale, ce qui la raccourcit, tout autant qu’elle rend certains virages plus abrupts.Aucun problème cependant : la course reste excellente, et sa musique toujours entêtante.Semblait-il prévu pour la vague 6, Vancouver a été avancé pour servir de final à cette vague 5 ! En remontant le passé de Tour, l’étape canadienne était la première vraie bonne surprise du jeu smartphone, avec une qualité de tracé en net progrès après des premières courses pas vraiment marquantes (New York, Tokyo…).Que tout le monde se rassure, cette qualité est plus qu’intacte dans MK8D, et Vancouver peut dorénavant donner sa pleine mesure, avec une course très variée ! Chaque tour change en effet, mais on repasse toujours par la flamme olympique, la patinoire, en empruntant un nouveau chemin. Le passage sur les ponts en bois, limité au seul premier tour, reste l’un des meilleurs moments de cette course, d’autant qu’il est passé en partie en anti-gravité !Singapour n’a donc plus le monopole du tracé complètement fou ; Vancouver partage désormais ce statut, et ça reste toujours une surprise, car on n’en attendait pas autant de l’étape canadienne !, avec des excellents circuits (la Course à la propreté et Vancouver, au top), et d’autres (LA un peu, Pays Crépuscule surtout) qui ont été gardés trop longtemps en réserve depuis Tour sans avoir été un minimum repensés.même si les leaks issus de MK8D ont désormais livré tous leurs secrets. Des surprises ne sont donc pas à exclure ! On peut tout de même penser que les nouveaux circuits issus de Tour devraient être présents.Après les vagues 4 et 5, je pense que la part entre courses rétro et nouvelles courses (incluant Tour) restera de 50-50 pour la vague 6. Si la plupart des courses que la communauté prévoit sont présentes, cela devrait assurer un joli final au BCP !Déjà inexplicable dans le jeu de base, l’absence deparaît impensable dans le DLC. Quant à la dernière place, les fans de Funky Kong font entendre leurs voix, mais– qui (re)prend une place plus importante dans l’univers Mario – a les meilleures chances. Nintendo peut aussi très bien sortir du chapeau des personnages que personne ne réclame (Paratroopa, frère marteau, Roi Bob-omb…). Et pourquoi pas ROB ?: La capitale italienne est sortie trop récemment dans Tour pour figurer dans la vague 5.: Ces 2 circuits ont tous deux les meilleures chances… même si une pub pour le second apparaît dans le décor de Supermarché Coco : indice ?: Cette place pourrait être accordée à un circuit rétro. Désert Yoshi (GBA) a connu une jolie refonte dans Tour. C’est aussi la dernière chance d’avoir Bateau Volant (DS), Arène Wario (GCN) ou encore Souk Maskass (3DS). D’autres réclament Pont Champignon (GCN), mais ce n’est pas mon cas.: Une nouvelle course sortie dans Tour le même jour que la vague 5, et qui serait en fait la version finalisée d’une course initialement conçue pour Mario Kart DS, laissée à l’époque à l’état de prototype !: La capitale espagnole serait prochainement pressentie dans Tour. A confirmer.: Une course principalement aquatique avec plusieurs embranchements. Elle est apparue dans Tour il y a quelques mois seulement.: Le circuit a été refait dans Tour de manière convaincante, avec un tracé pensé pour MK8D.: Ce final est pour le moment l’hypothèse la plus plausible. J’espère quand même une vraie remise à niveau depuis la version (décevante) issue de Tour.