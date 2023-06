un nouveau final fantasy un nouveau baldur's gate Un nouveau Diablo un nouveau zelda un nouvel harry potter un nouveau jeu bethesda (starfield) un nouveau mario un nouveau sonic un nouveau street fighter un nouveau tekken un nouveau mortal kombat un nouvel alan wake un nouvel Armored Core un nouveau spiderman un nouvel Assassin Creed un nouveau Forza un nouveau robocop un nouveau total war ...et j'en oublie, n'hésitez pas à compléter, je n'ai jamais vu ça de mémoire de joueur

posted the 06/29/2023 at 06:30 PM by jaysennnin