Chef d'œuvre de 2005 et un des meilleurs jeux de tous les temps pour ma part, RE4 a eu droit à son Remake cette année comme le 2 et le 3 avant lui. Mais remettre au goût du jour un tel monument du jeu vidéo n'est pas forcément chose aisée, pari réussi ? Réponse dans ce test !Tout d'abord, ce qui saute au yeux dans ce Remake, ce sont les graphismes qui ont été magnifiés, c'est souvent très très joliLes ennemis culte ont eu un bon gros coup de polish, rien qu'à voir les géants absolument magnifique, les ennemis ganados avec des styles plus variés que dans l'original, etc...Mais globalement, il ya plus de bon que de moins bon malgré quelques "ratés". Leon est vraiment classe, Ashley est réussi, Luis aussi, j'aime beaucoup son nouveau design et le Marchand est fidèle à lui même. Le doublage estLeon est beaucoup plus "bavard" dans cette suite, avec des répliques ou des commentaires sur ce qui se passe, ou même lorsqu'il discute avec Ashley, rendant le tout plus vivant et cohérent. Alors c'est peut être qu'une impression mais j'ai trouvéJ'ai personnellement bien aimé ce qu'a fait Capcom, Ashley moins boulet mais un peu quand même, on peut résumer ça comme ça.Leon lui se manie très bien et même si il peut paraître in peu "lourd" au début, au final on s'y habitue très vite. Capcom a bien suPlus moderne dans son gameplay mais aussi dans son level design,Si l'ambiance a été revu et se tourne vers quelque chose d'un peu plus "survival horror"Certains passages ont été totalementJe regrette cependant que l'OST du Remake ne soit pas à laDommage aussi que les deux campagnes Ada seront uniquement disponible en DLC, même si le mode Mercenaries s'est rajouté depuis.Au niveau des boss, je les trouve meilleur que dans l'original pour certains. Plus difficile aussi, j'ai bien plus galérer sur le boss de fin du Remake que celui de 2005 x)Il ya quelques autres surprises mais je préfère me taire si jamais vous l'avez pas encore fait. Le scénario se prend aussi un peu plus au sérieux qu'avant même si toujours un peu nanard, notamment dans les dialogues qui font parfois sourire, néanmoins le côté secte est plus approfondie, et certains personnages ont gagné en "épaisseur" si je puis dire mais ça je vous laisserai le découvrir.Conclusion :