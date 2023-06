Sypnosis : Après avoir affronté Nox, mage qui maîtrisait les rouages du temps ; Qilby, éminent représentant du peuple de Yugo aux pouvoirs et à l’intelligence exceptionnels ; Ogrest, l’ogre au sommet du Mont Zinit, responsable des catastrophes qui frappaient le monde ; et enfin l’omniscient Oropo, ennemi philosophe qui a placé nos héros face à leurs propres démons ; quelle menace va cette fois s’abattre sur le Monde des Douze ? La fin de la saison 3 a laissé Yugo et ses amis aux portes de l’Ingloriom, le royaume des dieux. Le territoire flottant y apparaissait dévasté. Que s’est-il passé ? Où sont les Douze Dieux ? Existe-t-il un lien entre la victoire qu’ils viennent de remporter et ce chaos ? Jusqu’où nos héros devront-ils aller pour s’en sortir cette fois ? Autant de questions qui marquent le point de départ de cette quatrième saison.