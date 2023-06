Resident Evil The Umbrella Chronicles est le prochain film Lives qui sera produit par Paul WS Anderson.Aujourd’hui, nous avons un premier synopsis qui indique bien que le film sera une grosse adaptation fidèle de l'excellent Resident Evil Zero sortie sur Nintendo Gamecube en 2002. En effet, selon le site Production Weekly, via The White Queen, le synopsis d'Umbrella Chronicles’ est semblable à celui du jeu.Voici ce qui est écrit sur la note de Production Weekly :On retrouvera donc Paul WS Anderson a la production, mais aucune info sur le réalisateur du film ou sur le casting.Après d'innombrables adaptations des enfers j'ai presque envie de sortir la phrase derrière la jaquette de Resident Evil 6 :En tout cas doit-on s'attendre à un Remake de Resident Evil 0 et du premier volet de la saga? Généralement les films aux cinémas coïncident souvent avec un JV qui sort durant la même période, les deux volets sont très courts, un remake contenant les deux aventures très liées peut être envisagé pour soutenir ce film sur Resident Evil 0.Seul l'avenir nous le dira.PS: Mais qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, même aujourd'hui, la baffe graphique a l'époque avec le Remake du premier, est juste inoubliable.