Et oui Dreamworks va tenter un film live action Dragon et il ya déjà 2 acteurs pour le personnage de Harold et Astrid.Bon au moins le réalisateur de la trilogie de Dragon sera de retour pour ce live action qui sera d'ailleurs une première pour lui.Le film devrait sortir en mars 2025 avec Mason Thames dans le rôle de Harold et Nico Parker dans le rôle de Astrid.