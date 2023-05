Sortie prévue en France le 31 Mai 2023 !LiSA est une artiste musicale Japonaise sous label Sony, qui est très appréciée et populaire à travers le monde. Elle sera présente à la BO du film au Japon. Mes références la concernant sont Gurenge, Akeboshi et Homura (Kimetsu No Yaiba), Crossing Field (Sword Art Online) ou Rising Hope (The Irregular at Magic High School). Elle a également chantée pour My Hero Academia, Angel Beats, Nisekoi, Fate/stay et bien sur des singles à part également très appréciés.