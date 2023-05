La démo est disponible depuis quelques jours sur Steam. Elle a une bonne durée de vie (une bonne grosse heure) et elle permet aussi de se familiariser avec le gameplay du jeu.Notamment le, la grosse nouveauté du titre, cet appareil nous permet de congeler les ennemies pour une attaqueau corps à corps sur eux, ce qui nous permet également des économies de munitions.Graphiquement c'est du survival-horror indé, donc sans surprise, le jeu fait très daté mais on note la grosse évolution graphique par rapport à son grand frère,Le jeu semble au passage être une préquelle au premier volet, se déroulant dans la zone 51.La Demo ne propose pas beaucoup d'action, le tutoriel dure une plombe et on est un peu largué dans l'intrigue (intro du jeu non présente).Mais personnellement, je ne me suis pas fait chier durant cette fameuse démo, j'ai aimé l'ambiance, le jeu dégage sa propre identité malgré l'inspiration suretLe système de congélation des ennemies est grave cool et graphiquement pour de l'indé, c'est assez propre.J'espère juste un level designcar la démo est vachement linéaire et très simple. A faire absolument en mode Hardcore tellement il y a beaucoup trop de ressources à gauche et à droite.C'est pas fou, mais c'est sympa comme jeu.Comme d'habitude je vous laisse avec mon gameplay, bon visionnage pour les curieux et les amateurs de survival-horror.