Cadeau ! Votre film pour ce dimanche soir pluvieuxBon je pense que certains connaissent le travail des comédiens d'Action Discrète, et qu'ils ont déjà vu ce "film" fouAllez, le pitch :Je précise pour la modération que ce n'est pas un rip illégal, le réalisateur propose la vidéo sur son site, on peut aussi le trouver à télécharger (mais en moins bonne qualité) sur le site Internet Achive. C'est juste que le film n'a pas été diffusé sur Canal + car Frédéric François s'y était opposéLa bande annonceLe film(le lien direct : https://youtu.be/kKCH9MwuQhY La page sur le site du réalisateur :La vidéo sur archive.org

posted the 04/23/2023 at 04:38 PM by famimax