Une vidéo commerciale de TOTK a leaké et on peut voir que le nom du dragon Flame Gleeok (Il y a de fortes chances de voir d'autres type de dragon.), et Link dans les cavernes (?).Le main thème du jeu et lui aussi disponible (merci Rbz pour le lien) :J'en profite aussi pour vous partager les artwork de Ganondorf, mais aussi ceux de Sidon, Riju et le fils de Teba.