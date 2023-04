Hello,



En vue de la sortie sur Switch de la Pixel Remasters des Final Fantasy 1 à 6, je me demandais quel serait l'épisode que vous conseilleriez de prendre ?



Je comptais partir sur FF6, mais je n'ai jamais fait ni le 4, ni le 5 (j'ai fait le 3 sur DS à l'époque), et comme ils seront tous dispo à l'unité, je me dis que ça peut être l'occaz.



Vu que la Pixel remasters est déjà dispo sur Steam et qu'il y a eu la grosse màj entre temps, je me dis que certains ont un avis.



Merci !