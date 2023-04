Elden Ring (FromSoftware, Bandai Namco)



Découvrez les lauréats de cette première édition desdont la cérémonie s’est tenue au festival Paris Manga & Sci-Fi Show, à Villepinte, le week-end précédant.Pour cette première édition, plus de 6 000 fans ont voté pour récompenser le meilleur des sorties 2022 dans différents secteurs de la pop culture (cinéma, jeux vidéo, manga, anime, musique…).Les professionnels étaient également présents pour récupérer leurs trophées et dire quelques mots au public. Julien Merceron est reparti avec 4 trophées (deux pour Elden Ring, un pour Tekken 7) dont un titre honorifique pour l’ensemble de sa carrière à l’international et son travail (Splinter Cell, Hitman, Tomb Raider, Final Fantasy, Dragon Quest, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Elden Ring…).Les catégories qui nous intéressent :Horizon Forbidden WestA Plague Tale: RequiemGod of War: RagnarökTactics Ogre : RebornThe Last of Us : Part IThe Witcher 3Street Fighter 5JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle RGigaBashSea of StarsUnder The WavesReplacedOndeh Ondeh (Metronomik)Final Fantasy XVIMarvel’s Spider-Man 2The Legend of Zelda: Tears of the KingdomSonic FrontiersA Plague Tale: RequiemGod of War: RagnarökAs Dusk FallsA Memoir BlueEndling: Extinction is ForeverVous en pensez quoi car oui c'est des français qui ont voté mais ça donne un peu une tendance. Intéressant de voir que qu'Elden Ring aie tout remporté dans les catégories où il était présent - est-ce le pouvoir du Multiplatforme ?