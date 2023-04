Je suis à la moitié et j'ai déjà ri aux éclats plusieurs fois. Les détails foisonnent, les animations ont une personnalité DE OUF, c'est fidèle jusqu'au bestiaire, et c'est pas organique au point de faire semblant que c'est la nature ou quoi. Y a vraiment un côté légo qui rappelle certains niveaux comme la caisse à jouets de Galaxy.



Il y a un équilibre parfait entre les écailles de bowser et son look Play-Doh. Entre l'aspect cartoon des renders habituels qui se sont un peu figés dans leur style au point qu'on ne voyait plus Mario EVOLUER. C'est un peu le défaut de la 3D...



Eh bien là, on a un Mario HUMAIN. Avec des cheveux, des yeux, une âme.



EXTREMEMENT DIFFICILE d'envisager que ce ne soit pas le nouveau visage du Mario 4K de la prochaine Switch 2. Personnellement, je ne souhaiterais pas revenir en arrière, et les jeux vidéos vont avoir un sérieux défi à relever pour faire oublier cette merveille.



Mention spéciale à Kamek qui a l'air d'un vieux papy adorable. C'est mon préféré.



Chaque personnage vole complètement la vedette aux autres, sur les mêmes plans et c'est juste incroyable ce qu'ils sont arrivés à caser en aussi peu de temps aussi pertinemment, que ce soit en matière de références aux jeux, mais aussi en FEELING des jeux. Ce n'est pas juste : voici un passage sur un pont avec des Cheep-Cheep, faisons un druc dramatique en mode scène d'action où ils s'en sortent in extrémis. Non.



Le rythme est parfait, il n'y a rien à dire sur la cinématographie. Aucune longueur. J'ai regardé le timestamp et je me suis dit : c'est tout ? 27 minutes et on est déjà là ? Et il y a tant de choses ? C'est si bien mené ? Est-ce que ça sera aussi bien le reste du film ?



Réponse à 40 minutes : oui, le rythme ne baisse pas, c'est toujours aussi bien.



C'est un des rares cas où le trailer n'enlève rien au plaisir du film.



Ca arrive à être moderne (les femmes fortes, la mentalité anti mascu toxique, la confiance même quand on est nul, etc. sans être énervant.



On n'a pas à un seul moment l'impression d'être infantilisé et en même temps il n'y a pas de trucs dégueux comme Pikachu qui fait des blagues en dessous de la ceinture ou quoi.



Les choix graphiques délibérés sont particulièrement ingénieux et rappelles Strikers ou Paper Mario 2, ou Mario Kart, avec des publics façon carton-pâte. Comme de faire apparaître les Koopas comme des jouets que des mains invisibles secoueraient de haut en bas dans les plans larges au lieu de les animer en cohérence avec les plans resserrés vus dans les trailers, accoudés à un tilt-shift réjouissant. C'est délibéré parce que quand c'est censé être du public, c'est cette technique qui est réutilisée sur des Toads un peu plus tard. Et on aime !!!



On s'émerveille en matières de plans, en animation, en montage. Je suis ébahi par ce vrai bon film. Je m'attendais à une telle bousasse, c'est l'inverse !!!



Les SURPRISES N'ARRETENT PAS DE PLEUVOIR. Et on rit d'émerveillement et de... je sais pas... d'attendrissement. Voilà. ATTENDRI que je suis.



Les jump scares dignes des meilleurs films d'horreur... Le mood qui change immédiatement sans transition mais qui fait MOUCHE à chaque fois.



Il y a même l'impression que c'est trop, comme dans un Galaxy 2 qui abandonne vite une super idée pour vite vite vite passer à une autre tout aussi jouissive. C'est là qu'est la grande réussite de ce film, car aucun intérêt aux histoires des jeux Mario, ce qu'on veut, ce sont des éclairs de génie cinématographiques et comédiens qui s'empiles dans un chaos total. Peu importe l'histoire en filigrane, elle est basique, et les protagonistes, absurdes. Et c'est tant mieux.



La variété des environnements, sans surprise, fait quand même sacrément penser au défilement de feu / glace / mushroom kingdom et c'est pas plus mal.



Mais surtout c'est la variété des univers Mario revisités.





Et surtout... Ca ne renie PAS DU TOUT le fameux film des années 80, loin de là.



Et puis les acteurs. Jack Black. Les moments de DEBILITÉ TOTALE qui arrivent à se moquer des jeux et en même temps à donner dans le NAWAK IMPENSABLE, ABSURDE, HORS SUJET, DELIRANT !!! Je suis comme un gamin sur une balançoire qui crie "PLUS HAUT" !!



Mais PUTAIIIIIIIIIIIIN.