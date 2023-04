On est bientôt à 10 jours de sa sortie et le 1er constat pour moi c'est que les 2 jeux sont à la fois très proches et différents dans leur approche mais chacun est excellent, ont leurs points positifs et sont surtout complémentaires.Le remake arrive très bien a insuffler le souffle du jeu de 2005 au niveau de son rythme et ces scènes qui s'enchaînent sans jamais n'avoir de passages a vide, si bien qu'on a du mal a lâcher la manette. Graphiquement, au niveau du gameplay, des cinématiques et donc même de l'histoire, il y'a une vraie amélioration qui a été faite et qui du coup sublime l'oeuvre de base.Néanmoins je préfère toujours pour ma part l'original. Outre qu'il m'a beaucoup + marqué a l'époque de sa sortie (mais ça c'est assez logique je pense) je préfère son "feeling" plus arcade, plaisir immédiat, là ou le remake demande un temps d'adaptation je trouve sur ce point, Léon étant plus lourd a diriger.La direction artistique est excellente sur les 2 titres, mais là encore je préfère également celle de l'original, moins "commun" (mais j'avoue que là c'est complètement subjectif après^^) tout comme les musiques qui m'ont plus marqué.RE4, celui de 2005 a quelque chose d'unique que je ne retrouve dans aucun autre jeu, là ou le remake est est une excellente réadaptation où il fait tout parfaitement mais sans avoir je trouve cette petite chose en + que possède l'original.Cela dit j'aurais été curieux de voir si j'aurais eu le même envie en ayant fait le remake en 1er.Je ne boude en tout cas pas mon plaisir tant il est excellentissime! La définition même du jeu très efficace. On enchaîne les chapitres sans jamais avoir envie de lâcher la manette, finalement 18 ans après, rien ne change à ce niveau là