Super vidéo () signéqui explique la topographie des environnements de Xenoblade 3 à l'aide de maquette fait main.J'ai vu que pas mal de gens avaient du mal a situer les endroits des jeux(surtout le 1) à grande échelle, la vidéo pourra surement remédier à ça. (il passe aussi en revue les mondes du 1 et 2 avant de schématiser la construction du 3.)Le rendu de la vidéo est pas parfait, par contre ça pue la passion, ça fait plaisir à voir.

Who likes this ?

posted the 03/29/2023 at 02:50 PM by rbz