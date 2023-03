Bonjour à tous.



Tout est dans le titre ^^

Les personnes ayant testé la béta ce week-end ont elles été déçues? enthousiasmées?

Si oui sur quel(s) point(s)?

Pour ma part j'ai vraiment aimé les sensations avec les classes que j'ai pu tester (nécro/druide/sorcier); on a ses repères instantanément si on a joué aux anciens.

En revanche les pouvoirs sont moins spectaculaires et la DA est un peu terne; même si je préfère ce style graphique à celui du 3 trop cartoon...Egalement le monde est plus grand mais un peu plus vide j'ai trouvé...moins de quêtes annexes que dans le précédent, et moins variées.

Côté boss j'ai retrouvé le boucher avec plaisir avec ses 'moi j aime pas les légumes' en VO pour le coup, plus agressif mais moins dangereux que dans le 3.

Et le boss mondial bonne idée mais quand tu as battu Asmodan dans le 3 tu te dis que c'est LE modèle de boss à mettre plus souvent dans le jeu... Bref la perfection n'est pas de ce monde mais ce Diablo4 m'a convaincu de le choper malgré la connex obligatoire de m....

Et vous qu'avez vous aimé/détesté?