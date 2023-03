Atelier Rysa sera adapté en anime par Liden Films, et dont le premier épisode sera disponible au Japon dès cet été. L'anime suivra le déroulement du premier jeu de la trilogie, "Ever Darkness & the Secret Hideout".Site officiel : https://ar-anime.com Yuri Noguchi : Reisalin “Ryza” Stout.Hitomi Owada : Klaudia ValentzTakuma Terashima : Lent MarslinkYui Kondo : Tao MongartenHirofumi Nojima : Empel VollmerHaruka Terui : Lila Decyrus.Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key sort la semaine prochaine (23 mars).