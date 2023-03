Après une pluie de mécontentement (du bon troll par moments, voir la vidéo plus bas), Capcom se veut rassurant sur l'aspect de la pluie de son Resident Evil 4 Remake.C'est le sitequi a eu la chance d'interrogéà ce sujet et le producteur du jeu a bel et bien confirmé qu'un patch Day one correctif sera disponible le 24 Mars pour l'aspect d'une nouvelle pluie lors des scènes du village de nuit.Pour les joueurs PC, nous apprenons également que le jeu pèsera, deux fois plus que Resident Evil Village donc, pour des graphismes très proches et sans mode Bonus (disponible gratuitement plus tard dans l'année).Il se peut donc que le jeu dure en moyenne deux fois plus longtemps que Resident Evil Village qui était dans les alentours d'une bonne dizaine d'heures, rien de surprenant vu que Resident Evil 4 Original est un des plus longs volets de la saga et qu'ici, l'ajout de nouveaux décors et de quêtes annexes avec le marchand, augmente considérablement la durée de vie du jeu devant sa version originale.On termine avec une dernière petite info pour lede ce soir (23h30), le nouveau film en CGI, Resident Evil : Death Island, sera présenté pendant quelques minutes avant la nouvelle présentation de Resident Evil 4.Je vous laisse avec une petite bêtise des fans sur ce Rain Gate...