Avec un tournage qui vient tout juste de débuter pour la nouvelle série Dardevil , l'acteur Jon Bernthal alias le perso de "Frank Casle the Punisher" fera son grand retour dans la série.Une bonne nouvelle mais qui attire une mauvaise , les deux acteurs principaux Deborah Ann Woll (Karen Page) et Elden Henson (Foggy Nelson) ne seront pas de la partie.Je reste très méfiant sur cette série et ces 18 épisodes pourvu que ça soit au moins potable.