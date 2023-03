Sans plus attendre voici la liste des évènements promo et soldes sur Steam pour cette année 2023.- Puzzle Fest: 24 avril 2023 au 1 mai 2023- Le festival des sports : du 15 au 22 mai 2023- Néo Fest : du 19 au 26 juin 2023.- Le festival de l’infiltration : du 24 au 31 juillet 2023- Le festival des romans graphiques : du 7 au 14 aout 2023- Le festival de la stratégie : du 28 aout au 4 septembre 2023- Le festival des Shoot ‘Em Up : du 25 septembre au 2 octobre 2023- Néo Fest : du 9 au 16 octobre 2023- Evénement Halloween : du 26 octobre au 2 novembre 2023