Interview de Fumihiko Yasuda, issue du dernier Famitsu. J'ajoute également certaines informations déjà connue.Rise of the Ronin est développé par la Team Ninja et Sony. Édité par SIE, il sortira sur Playstation 5 en 2024.

Who likes this ?

posted the 03/01/2023 at 11:48 AM by sora78