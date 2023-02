Bonsoir à tousIl y a un post 4chan du 24/02/23Qui détail toute les annonces du Pokemon Directhttps://boards.4channel.org/vp/thread/53295879Le 27/02/23 le pokemon direct se déroule et toute les rumeur était vrai.Mais une phrase attire mon attention sur le post 4chanWe are working on a graphics enhancement patch for the new Nintendo Switch models that will be released alongside DLC2.https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/11de6gn/accurate_4chan_pok%C3%A9mon_leak_post_mentions_new/Je rappelle que le DLC 2 de pokemon sort cette Hiver.