Cette année, je me suis racheté quelques Picsou Magazine, je ne l'avait pas fait depuis plus de 25 ans (en dehors de hors série sur les BD de Don Rosa) et j'ai vraiment été surpris par leur contenu.



Le Picsou Magazine a toujours été un magazine visant un public un peu plus agé que le journal de Mickey (qui visait les 6/10 ans), visant les 8/14 ans. Mais là, je prend conscience que même pour cette tranche d'age, le magazine est vraiment interessant.



Entre:

-Des articles culturel sur des sujet vraiment pointus et n'interessant pas de prime abord les jeunes (qui dans les 8/14 ans s'interesse à l'architecture Gothique ou aux technique de tapisserie du moyen age?)

-Des articles de jeux video non seulement bien écrit comme à l'époque mais en plus parlant de jeux qui ont plus de 20 ans (par exemple, sur les articles sur les couples phares du jeu video, ça te parle de Ico et Yorda ou de Guybrush et Elaine et lors du test de Xenoblade 3, on revient sur Xenogears et Saga).

-Des articles sur des mangas qui hésitent pas à conseiller Berserk au lectorat.



Et surtout, une approche de Bédéphile de la Bédé de Canard avec un vrai culte pour Carl Barks, avec des dates de parution des BD, les influences de celles -çi, des interview des auteurs et une volonté de mettre en avant des histoires novatrices et des personnages méconnu voire que Disney essaye d'enterrer car elles égratignent l'image des canard (avec clairement la rédaction qui ose le dire).



Franchement c'est clairement un excellent magazine de bande dessinné qui s'est bonifié avec le temps.