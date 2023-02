Corazon, un des meilleurs moddeurs de la communauté arabe de Resident Evil nous annonce fièrement la sortie de son Modpour la version originale de Resident Evil 4.Au programme dans ce Mod, des zones complètement modifiées comme le village ou le château de Salazar et des placements d'ennemies complètement revu.Le château de Salazar a tellement changé de forme, que les couloirs et les différentes salles sont méconnaissables même pour quelqu'un qui a fini le jeu une trentaine de fois...Une partie du château sera au passage consacré à une recherche ou à une énigme géante dans un style qui nous rappelle le très regrettéD'autres surprises attendent les fans dans ce Mod selon son créateur.Attention a vous cependant, c'est un Mod qui semble très difficile, même pour les vétérans du jeu de base, Prepare to Die donc...sera disponible ceet voici son trailer de lancement :