Hello !Y'a quelques années, suite à une émission "Dans la Légende" ou ils parlaient des 40 ans de Gundam, que je ne connaissais pas, j'ai été curieux et j'ai voulu regarder.Du coup, retour en 1979 avec la toute première série Gundam, et je vous en parle ici :Je suis conscient que je suis en retard de fou sur cette saga, mais vous en pensez quoi de cette 1ère série ?Vous et la saga, ça donne quoi ? Vous kiffez/balec/détestez ?