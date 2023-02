Bon tout d'abord, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ces deux séries sont tout simplement exceptionnelles et au panthéon de ce qui s'est fait de mieux sur le petit écran.Après 2 mois et demi de binge watching intensif, je me suis donc mangé les 6 saisons de Better Call Saul suivi d'un revisionnage des 5 saisons de Breaking Bad près de 10 ans après avoir vu le dernier épisode.J'attendais pas grand chose en soit de BCS vu que généralement les spin-off d'une série principale ça vole pas haut, mais là je suis forcé de dire que c'est surement le meilleur spin-off de l'histoire.Le postulat de départ d'avocat raté de son bon vieux Jimmy McGill alias Saul Goodman en devenir, paraît de prime à bord moins "excitant" que le pitch de départ de Breaking Bad.Mais je dois dire qu'un peu comme son aîné, la série ne fait qu'aller crescendo sur les 6 saisons, mention spéciale aux personnages secondaires qui sont tous très bien écrits, intéressants ainsi que les relations entre eux (Chuck/Kim/Howard...), d'ailleurs BCS nous donne le meilleur méchant de l'univers Breaking Bad en la personne de Lalo Salamanca, oui oui mieux que Gus.Autre personnage très intéressant, le personnage d' Ignacio, qui d'ailleurs est joué par l'acteur qui a prêté son visage à Vaas dans Far Cry 3 pour ceux qui l'ont pas reconnus.Ce qui est vraiment kiffant dans ce spin-off, c'est d'avoir des réponses sur des lieux ou des événements présents dans Breaking Bad (Maladie d'Hector, le laboratoire dans la laverie...)De son côté Breaking Bad, les qualités d'époque n'ont pas changé avec la relation entre Jesse et Walt, l'alchimie entre les deux acteurs est tellement ouf et ceci dès le premier épisode.Bien entendu également la transformation de M.Walter White au fil des saisons.De ce petit prof de chimie sur-qualifié qui encaisse les coups sans broncher à un criminel à grande échelle nommé Heiseinberg sans pitié sur la fin et extrêmement manipulateur.Là aussi au niveau de l'acting c'est du très très haut niveau.On pourrait en parler des heures tellement les deux séries ont des qualités incroyables, d'ailleurs pour BCS c'est hallucinant le nombre de caméo et de tête connue qui reviennent même pour une petite apparition dans une scène.Enfin pour finir, je pense vraiment que l’enchaînement des 5 derniers épisodes de Breaking Bad, donc grosso modo de la découverte du secret de Walt par Hank jusqu'à la fin avec la mort de Walt sur la musique "Baby Blue", on est probablement sur l'un des si ce n'est le meilleur enchaînement de l'histoire des séries.Avec le climax bien entendue à l'épisode 14 "Ozymandias/Seul au monde" où toutes les intrigues travaillées depuis le premier épisode de la série explosent à la gueule des téléspectateurs.Je mets Breaking Bad vraiment d'un cheveu et si la série n'avait pas une fin aussi parfaite, je pense que je mettrais Better Call SaulJe vous quitte avec un petit mix de l'époque qui m'avait bien marqué: