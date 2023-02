J'ai pas été un grand fan du premier Avatar et c'est donc à reculons que je suis aller voir cette suite, vu la date, quasi deux mois pour me motiver à bouger mon cul. Et bien aussi curieux que ça puisse paraître, je dirais pas que j'ai "bien aimé" mais plutôt que j'ai totalement surkiffé ce film !Déjà parce que la réalisation est spectaculaire, ma plus grande claque à ce jour niveau décor en tout cas une des plus grande. Rien que quand ils sont dans l'eau, ça donne envie de s'y baigner, j'avais envie de rentrer dans l'écran pour m'amuser avec euxLe film est non seulement somptueux visuellement mais niveau sonore ce n'est pas en reste avec une bande son magnifique, aussi bien dans les scènes d'actions que dans les moments plus calmes. Il serait injuste de dire que pendant ces 3 heures ce qui peut paraître long, j'ai trouvé des longueurs car sachez qu'il en est rien et que j'ai pas vu le temps passé.Les personnages sont vraiment attachant, Cameron a réussi un tour de maître à les rendre crédible, vivant, et superbement bien animé. Mais Avatar 2, c'est aussi l'histoire d'une famille, d'un Sully et de sa femme prêt à tout pour défendre ceux qu'ils aiment y compris leur peuple.Le film a des messages fort comme la colonisation, la vengeance, la famille, l'amour et bien évidemment la guerre. Si le scénario peut paraître "bateau" et soyons honnête il l'est dans sa forme, mais dans le fond c'est admirablement bien construit. On s'attache réellement à cette famille qu'on a envie de protéger jusqu'au bout, mais aussi à cette faune marine qui est menacée.L'extinction des espèces est un sujet sensible évidemment mais ici il est traité avec justesse, sans en faire trop tout en dénonçant un message fort. Alors on pourrait reprocher ce côté "humain méchant" Navi gentil et c'est vrai mais ça m'a pas dérangé plus que ça car Avatar 2, c'est aussi une histoire de vengeance.Bref, j'éviterai de trop en dire mais le film m'a ému et parfois jusqu'au larmes et que honnêtement il est difficile de ne pas verser sa petite larme. Des scènes parfois très triste mais aussi très belle, avec toujours une musique splendide.Alors, honnêtement le seul défaut que je lui trouve, c'est que certains Navi jurent parfois avec le reste comme certains qui ont trop une coupe "jeune de banlieue xD" et vous voyez forcément de qui je parle en disant cela. Ça dénature parfois avec les autres mais hormis ce petit détail pour chipoter, le film est d'une cohérence folle.Cameron a donné vie à tout cet univers, qui donne vraiment envie à tout point de vue. Aucun personnage "n'est en trop" et ne semble en faire trop, et surtout les Navis sont plus vrai que nature, avec des expressions vachement marqué.Bref, il y aurait encore tant à dire sur ce film incroyable et qui m'a vraiment "bouleversé" j'étais presque flagada à la sortie du ciné.D'habitude, je me méfie des films grand publique blockbuster blablabla mais alors là cette gifle que je viens de me prendre, je m'en souviendrai encore longtemps.N'ayons pas peur des grands mot, pour moi ce film est un chef d'œuvre et je m'en souviendrai probablement toute ma vie !Bref, Félicitation à Cameron et à toute son équipe pour avoir pondu ce monument. L'attente fut (TRÈS) longue mais franchement ça valait le coup.Attendons Avatar 3 maintenant...