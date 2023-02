Apres avoir bien galéré pour avoir mon Diamond et mon Super Diamond, j'ai enfin eu mon Ultra Diamond !Sur un Dhalsim Grand Master en plusJ'ai uploadé une petite vidéo des matchs d'hier qui m'ont fait passé Ultra, j'étais dans une bonne énergie mdr :Maintenant plus qu'a passer Master !

Like

Who likes this ?

posted the 02/06/2023 at 06:25 PM by kazey77