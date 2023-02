Pour les néophytes, l'histoire met en scène une apocalypse provoquée par la mutation d'un champignon, à savoir le cordyceps. Dans la série et dans les jeux, ce champignon, qui en temps normal infecte principalement les fourmis, touche désormais l'homme. Comme l'explique João Araújo, conservateur adjoint en mycologie (l'étude des champignons) à l'Institut de botanique du Jardin botanique de New-York, il existe parmi ces champignons parasites des espèces capables de prendre le contrôle de leurs hôtes (à savoir 35 à l'heure actuelle).Les auteurs de The Last of Us ont donc exploité cette particularité des cordyceps pour laMais si vous avez pris peur devant les premiers épisodes de la série, pas de panique. En effet, comme l'assure le mycologue de renommée mondiale Paul Stamets,Dans un récent thread message sur Twitter, le spécialiste a fait l'éloge de l'adaptation de The Last of Us par HBO, déclarant que la série a réussi à nous “emmener dans une aventure littéraire dans le domaine de la science-fiction tout en exploitant la fascination, la peur et la joie du public pour les champignons”.Bien qu'il soit donc fan de la série, Paul Stamets reste avant tout un scientifique et il se montre formel :. Il ajoute par ailleurs que les champignons sont une source formidable de remèdes et de solutions aux problèmes auxquels l'Humanité est confrontée.“En réalité, les champignons nous offrent aujourd'hui certaine des meilleurs solutions nécessaires à la résolution de nombreuses menaces existentielles auxquelles nous sommes confrontés. En fait, les champignons de type cordyceps pourraient remplacer la majorité des pesticides chimiques par une solution écologiquement rationnelle et économiquement évolutive”, conclut-il.Bref, rassurez vous aucune chance que ça arrive en vrai !